    Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм

    • 19 сентября, 2025
    • 14:46
    Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм

    Кабул отвергает намерение президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль военно-воздушную базу "Баграм" в Афганистане.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом написал в социальных сетях представитель МИД Талибана Закир Джалал.

    Он также подчеркнул, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном, но не допустит восстановления военного присутствия США в Афганистане.

    "Афганистан и США должны взаимодействовать друг с другом без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана", - отметил он.

    Закир Джалал добавил, что Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе "взаимного уважения и общих интересов".

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что его администрация настаивает на возвращении под американский контроль базы "Баграм". Президент США, отметил, что положение базы стратегически важно из-за близости к Китаю.

    "Мы отдали его [Талибану] просто так", - сообщил он, добавив, что "Баграм" находится "ровно в часе от места, где Китай производит свои ядерные ракеты".

    Əfqanıstan ABŞ-nin "Baqram" bazasına qayıtmasını istəmir
    Afghanistan rejects US return to Bagram airbase

    Лента новостей