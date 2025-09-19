Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм

Кабул отвергает намерение президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль военно-воздушную базу "Баграм" в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом написал в социальных сетях представитель МИД Талибана Закир Джалал.

Он также подчеркнул, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном, но не допустит восстановления военного присутствия США в Афганистане.

"Афганистан и США должны взаимодействовать друг с другом без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана", - отметил он.

Закир Джалал добавил, что Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе "взаимного уважения и общих интересов".

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что его администрация настаивает на возвращении под американский контроль базы "Баграм". Президент США, отметил, что положение базы стратегически важно из-за близости к Китаю.

"Мы отдали его [Талибану] просто так", - сообщил он, добавив, что "Баграм" находится "ровно в часе от места, где Китай производит свои ядерные ракеты".