İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Əfqanıstan ABŞ-nin "Baqram" bazasına qayıtmasını istəmir

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:12
    Əfqanıstan ABŞ-nin Baqram bazasına qayıtmasını istəmir

    Kabil ABŞ Prezidenti Donald Trampın Əfqanıstandakı "Baqram" hərbi aviabazasını onun nəzarətinə qaytarmaq niyyətini rədd edir.

    "Report"un "Al Jazeera"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Taliban XİN-in nümayəndəsi Zakir Cəlal sosial şəbəkələrdə yazıb.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Kabil Vaşinqtonla dialoqa hazırdır, lakin Əfqanıstanda ABŞ-nin hərbi iştirakının bərpasına icazə verməyəcək.

    "İki ölkə Birləşmiş Ştatların Əfqanıstanda hər hansı bir hərbi iştirakını saxlamadan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır", - o qeyd edib.

    Z.Cəlal əlavə edib ki, Kabil "qarşılıqlı hörmət və ümumi maraqlar" əsasında Vaşinqtonla siyasi və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməyə hazırdır.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 18-də bəyan edib ki, administrasiyası "Baqram" bazasının ABŞ nəzarətinə qaytarılmasında israr edir. ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, bazanın mövqeyi Çinə yaxınlığı səbəbindən strateji əhəmiyyət daşıyır.

    Kabil ABŞ "Baqram" hərbi-aviabazası Donald Tramp
    Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм
    Afghanistan rejects US return to Bagram airbase

    Son xəbərlər

    15:51

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:48

    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb

    Komanda
    15:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"

    Futbol
    15:46

    Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:45
    Foto

    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Turizm
    15:42

    ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıb

    Region
    15:42

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    15:41
    Foto

    Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti