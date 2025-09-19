Əfqanıstan ABŞ-nin "Baqram" bazasına qayıtmasını istəmir
- 19 sentyabr, 2025
- 15:12
Kabil ABŞ Prezidenti Donald Trampın Əfqanıstandakı "Baqram" hərbi aviabazasını onun nəzarətinə qaytarmaq niyyətini rədd edir.
"Report"un "Al Jazeera"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Taliban XİN-in nümayəndəsi Zakir Cəlal sosial şəbəkələrdə yazıb.
O, həmçinin vurğulayıb ki, Kabil Vaşinqtonla dialoqa hazırdır, lakin Əfqanıstanda ABŞ-nin hərbi iştirakının bərpasına icazə verməyəcək.
"İki ölkə Birləşmiş Ştatların Əfqanıstanda hər hansı bir hərbi iştirakını saxlamadan bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır", - o qeyd edib.
Z.Cəlal əlavə edib ki, Kabil "qarşılıqlı hörmət və ümumi maraqlar" əsasında Vaşinqtonla siyasi və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməyə hazırdır.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 18-də bəyan edib ki, administrasiyası "Baqram" bazasının ABŞ nəzarətinə qaytarılmasında israr edir. ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, bazanın mövqeyi Çinə yaxınlığı səbəbindən strateji əhəmiyyət daşıyır.