KİV: ABŞ "Taliban"la qoşunlarının "Baqram" avibazasına qaytarılmasını müzakirə edir
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 02:02
Tramp administrasiyası Əfqanıstandakı "Baqram" hava bazasında Amerikanın məhdud hərbi mövcudluğunu bərpa etmək üçün "Taliban"la danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, ABŞ hakimiyyəti bazadan antiterror əməliyyatları üçün hazırlıq məntəqəsi kimi istifadə etmək istəyir.
Danışıqlar ilkin mərhələdədir və Amerika tərəfində prezidentin girovların işi üzrə xüsusi nümayəndəsi Adam Beler rəhbərlik edir.
Daha əvvəl "Al Jazeeraə" "Taliban"ın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zakir Cəlala istinadən xəbər veribdi ki, Kabil ABŞ Prezidenti Donald Trampın "Baqram" aviabazasını Amerikanın nəzarətinə qaytarmaq niyyətini qəbul etmir.
