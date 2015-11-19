WSJ сообщила о готовности ЕС расширить санкции против России

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз и США намерены продлить и расширить санкции против России, несмотря на объединение усилий по борьбе с группировкой «ИГИЛ». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Вопрос антироссийских санкций, как отмечает издание, будет рассматриваться на саммите ЕС в середине декабря. По информации WSJ, а настоящее время существует три возможных варианта: продление санкций еще на шесть месяцев, пролонгация сразу на один год или же, напротив, всего на четыре месяца, чтобы продемонстрировать одобрение уступкам Москвы по украинскому вопросу.

В то же время, как утверждает Wall Street Journal, в Брюсселе сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до реализации минских соглашений. Высокопоставленный источник издания в ЕС заявил, что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения санкций против Москвы. При этом собеседники WSJ отметили, что Германия, Франция и Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской помощи в Сирии.

Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают США, отмечает Wall Street Journal. Издание приводит, в частности, высказывание помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, которая 17 ноября заявила о том, что ограничения против Москвы должны быть продлены, и пообещала продолжить оказывать поддержку Киеву.