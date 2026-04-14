WSJ: Саудовская Аравия добивается от США отказа блокирования Ормуза

Саудовская Аравия пытается оказать давление на США, чтобы добиться отказа от блокады Ормузского пролива и возвращения к переговорам с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия обеспокоена тем, что решение президента США Дональда Трампа о блокировке Ормуза может спровоцировать Иран на эскалацию и приведет к перебоям на других ключевых морских маршрутов.

Источники отмечают, что Тегеран может ответить закрытием Баб-эль-Мандебского пролива, который является стратегически важным узлом в Красном море, и через который проходит значительная часть оставшегося нефтяного экспорта королевства.

"Участок вблизи Баб-эль-Мандебского пролива контролируют йеменские хуситы. По данным арабских источников, Иран оказывает давление на группировку, чтобы закрыть этот морской коридор. Хуситы могут начать взимать плату за проход судов через пролив", - отмечает газета.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.