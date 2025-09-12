Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

    • 12 сентября, 2025
    • 21:55
    WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

    Германия направит два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    По его информации, два истребителя Eurofighter направлены на границу с Польшей для укрепления противовоздушной обороны восточной Европы.

    KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək

