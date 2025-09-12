WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 21:55
Германия направит два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По его информации, два истребителя Eurofighter направлены на границу с Польшей для укрепления противовоздушной обороны восточной Европы.
Последние новости
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Видео
В поселке Мехдиабад произошел пожар, эвакуированы 15 человекПроисшествия
22:41
Евросоюз продлил санкции против РФДругие страны
22:28
В Сальяне мужчина получил огнестрельное ранениеПроисшествия
22:14
Китай обвинил корабли США и Великобритании в провокации в Тайваньском проливеДругие страны
21:55
WSJ: ФРГ направит истребители на границу с ПольшейДругие страны
21:36
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в ГазеДругие страны
21:17
Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелейДругие страны
20:58