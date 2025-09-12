WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

Германия направит два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его информации, два истребителя Eurofighter направлены на границу с Польшей для укрепления противовоздушной обороны восточной Европы.