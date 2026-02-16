Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с туманом

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 10:50
    В Баку в связи с туманной погодой водителей и пешеходов призвали соблюдать повышенные меры безопасности.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции Баку.

    В ведомстве подчеркнули, что в условиях тумана участникам дорожного движения значительно сложнее вовремя и четко замечать других водителей, дорожные знаки, разметку и средства регулирования.

    "В связи с этим от водителей требуется быть более внимательными, выбирать скорость с учетом погодных условий, убедиться в исправности транспортных средств, особенно внешних световых приборов, а также строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, обгоне и маневрировании. В условиях тумана водителям сложнее видеть дорогу, поэтому пешеходам важно проявлять ответственность и внимание при переходе улицы", - говорится в обращении.

