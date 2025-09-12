İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 22:06
    KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək

    Almaniya  Şərqi Avropa üzərində hava patrullarını genişləndirmək üçün pilotsuz təyyarə insidentindən sonra Polşa sərhədinə iki Eurofighter təyyarəsi yerləşdirəcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) yüksək vəzifəli məmura istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Şərqi Avropanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək üçün Polşa ilə sərhədə iki Eurofighter qırıcısı göndərilib.

    Almaniya Polşa Şərqi Avropa
    WSJ: ФРГ направит истребители на границу с Польшей

    Son xəbərlər

    23:13

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    23:05

    Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir

    Region
    23:02

    Salyanda 62 yaşlı kişi böyürtkən yığarkən ağır xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:43
    Foto

    Nazir idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    22:40
    Video

    Gənclər şəhərciyində evdə yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:37

    Rubio Qəzzada HƏMAS girovlarının ailələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    22:14

    Meksika prezidenti narkobaronların həbsində MKİ-nin iştirakını inkar edib

    Digər ölkələr
    22:06

    KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək

    Digər ölkələr
    21:51

    "Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti