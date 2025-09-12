KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcək
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 22:06
Almaniya Şərqi Avropa üzərində hava patrullarını genişləndirmək üçün pilotsuz təyyarə insidentindən sonra Polşa sərhədinə iki Eurofighter təyyarəsi yerləşdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) yüksək vəzifəli məmura istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Şərqi Avropanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək üçün Polşa ilə sərhədə iki Eurofighter qırıcısı göndərilib.
Son xəbərlər
23:13
Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
23:05
Hakan Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qısa müddətdə bitməsi üçün daha çox səy göstərilməlidirRegion
23:02
Salyanda 62 yaşlı kişi böyürtkən yığarkən ağır xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
22:43
Foto
Nazir idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşübFərdi
22:40
Video
Gənclər şəhərciyində evdə yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİBHadisə
22:37
Rubio Qəzzada HƏMAS girovlarının ailələri ilə görüşübDigər ölkələr
22:14
Meksika prezidenti narkobaronların həbsində MKİ-nin iştirakını inkar edibDigər ölkələr
22:06
KİV: Almaniya Polşa sərhədinə qırıcı təyyarələr göndərəcəkDigər ölkələr
21:51