Washington Post: Трамп с момента избрания президентом США сделал 1 628 лживых заявлений

© TNS/ Stephen M. Dowell

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп с момента избрания сделал 1 628 лживых или ошибочных заявлений. Как сообщает Report, такие данные приводит The Washington Post.

К 14 ноября Трамп провел на посту 298 дней, таким образом в среднем он делал 5,5 ложных высказываний в день.

Отмечается, что если тенденция сохранится, к концу 2017 года Трамп сделает около двух тысяч ложных заявлений, а к концу президентского срока (четыре года) — восемь тысяч. Издание напоминает, что президент часто использует выражение "фейковые новости", при этом сам допускает в своей речи ошибки и неправду.

WP также опубликовала обновляемую базу данных с высказываниями Трампа и проверкой их достоверности. По подсчетам газеты, чаще всего президент США сообщает неправду или делает ошибки, говоря об уровне безработицы в США, налогах, американском фондовом рынке и программе здравоохранения Obamacare.

Трамп победил на выборах 8 ноября 2016 года как кандидат от республиканцев, в должность он вступил 20 января 2017-го. Его соперником была Хиллари Клинтон, представлявшая Демократическую партию.