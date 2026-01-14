Взятый под контроль США танкер Marinera прибыл к побережью Шотландии

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 14 января, 2026
    • 14:09
    Нефтяной танкер Marinera прибыл в район залива Мори-Ферт у северо-восточного побережья Шотландии.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Navy Lookout.

    Танкер до сих пор находился под наблюдением корабля Береговой охраны США USCG Munro, который в течение нескольких недель следил за передвижением судна из Карибского моря в Северную Атлантику.

    Напомним, что США 7 января взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

    На судне находились 28 человек. Как сообщал Белый дом, федеральный суд выдал судебный ордер на арест членов экипажа за нарушение американского закона, их должны доставить в США для судебного разбирательства.

