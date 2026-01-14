İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ-nin ələ keçirdiyi "Marinera" tankeri Şotlandiya sahillərinə çatıb

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:03
    ABŞ-nin ələ keçirdiyi Marinera tankeri Şotlandiya sahillərinə çatıb

    "Marinera" neft tankeri Şotlandiyanın şimal-şərq sahillərindəki Mori-Fert körfəzi ərazisinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Navy Lookout" nəşri bildirib.

    Tanker indiyədək ABŞ sahil mühafizəsinin "USCG Munro" gəmisinin müşahidəsi altında olub, həmin gəmi bir neçə həftə ərzində tankerin Karib dənizindən Şimali Atlantikaya doğru hərəkətinə nəzarət edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ yanvarın 7-də Böyük Britaniyanın yaxınlığında Şimali Atlantikada "Marinera" neft tankerini nəzarətə götürüb. Adı "Bella 1"dən "Marinera"ya dəyişdirilmiş gəmi ötən ay Venesuela sahillərində ABŞ-nin sahil mühafizəsi tərəfindən təqib edilib.

    Gəmidə 28 nəfər olub. Ağ Ev bildirib ki, məhkəmə qanunları pozduqları üçün heyət üzvlərinin həbsi haqqında order verib, onlar araşdırma üçün ölkəyə gətirilməlidirlər.

    “Marinera” ABŞ neft tankeri
    Взятый под контроль США танкер Marinera прибыл к побережью Шотландии
    Oil tanker seized by US spotted in Scotland's Moray Firth

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda taxıl sahələri üzrə sığorta ödənişi 63 % artıb

    ASK
    15:35

    Azər Bağırov: "Braziliyalı futbolçu ilə bağlı hüquqi prosedurların başlanması an məsələsidir"

    Futbol
    15:33

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının tərkibi dəyişib

    Maliyyə
    15:32

    İrəvanın etiraf anı - "hərbi əsir" mifinin sonu və Azərbaycanın yaratdığı reallığın qəbulu - ŞƏRH

    Analitika
    15:31
    Foto

    Adil Kərimli Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29
    Video

    Ukrayna iki il ərzində 90 milyard avro məbləğində kredit alacaq

    Region
    15:23
    Foto

    Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:23

    Belçika millisinin futbolçusu "Monako"ya keçib

    Futbol
    15:15

    Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti