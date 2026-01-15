Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар

В центре города Утрехт (Нидерланды) после мощного взрыва произошел крупный пожар в здании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL Utrecht.

В связи с инцидентом в городе открыли временный госпиталь.

На видеозаписях с места происшествия видны хаос, разрушения и обломки. По меньшей мере один человек получил ранения, однако число пострадавших может возрасти.

Представитель пожарной службы Утрехта подтвердил факт взрыва и последующего возгорания, отметив, что причины инцидента на данный момент неизвестны.

В полиции также заявили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В целях безопасности район происшествия оцеплен, перекрыты несколько центральных улиц города. Спасательные службы продолжают работу на месте.