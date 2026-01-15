Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар
Другие страны
- 15 января, 2026
- 20:01
В центре города Утрехт (Нидерланды) после мощного взрыва произошел крупный пожар в здании.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL Utrecht.
В связи с инцидентом в городе открыли временный госпиталь.
На видеозаписях с места происшествия видны хаос, разрушения и обломки. По меньшей мере один человек получил ранения, однако число пострадавших может возрасти.
Представитель пожарной службы Утрехта подтвердил факт взрыва и последующего возгорания, отметив, что причины инцидента на данный момент неизвестны.
В полиции также заявили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В целях безопасности район происшествия оцеплен, перекрыты несколько центральных улиц города. Спасательные службы продолжают работу на месте.
