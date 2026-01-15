Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 20:01
    Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар

    В центре города Утрехт (Нидерланды) после мощного взрыва произошел крупный пожар в здании.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTL Utrecht.

    В связи с инцидентом в городе открыли временный госпиталь.

    На видеозаписях с места происшествия видны хаос, разрушения и обломки. По меньшей мере один человек получил ранения, однако число пострадавших может возрасти.

    Представитель пожарной службы Утрехта подтвердил факт взрыва и последующего возгорания, отметив, что причины инцидента на данный момент неизвестны.

    В полиции также заявили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    В целях безопасности район происшествия оцеплен, перекрыты несколько центральных улиц города. Спасательные службы продолжают работу на месте.

    Нидерланды Утрехт взрыв пожар пострадавшие
    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub
    Explosion rocks Dutch city Utrecht

    Последние новости

    20:36

    Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

    Другие страны
    20:26
    Видео

    В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетях

    Другие
    20:18
    Фото
    Видео

    Пожар в здании в Ясамальском районе Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:12

    В Бишкеке число отравившихся фастфудом возросло до 17 - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:01

    Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар

    Другие страны
    19:54

    Южное командование: США захватили танкер Veronica - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Официальный Тегеран поблагодарил Китай за поддержку

    В регионе
    19:31

    В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:25

    США ввели санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совбеза

    Другие страны
    Лента новостей