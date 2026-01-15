İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 20:24
    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub

    Niderlandın Utrext şəhərinin mərkəzindəki bunların birində baş verən güclü partlayış böyük yanğına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RTL Utrecht" telekanalı məlumat yayıb.

    Hadisə ilə əlaqədar şəhərdə müvəqqəti xəstəxana açılıb.

    Partlayış yerindən çəkilən videolarda xaos və dağıntılar görünür. Bir nəfərin yaralandığı deyilir, lakin bu say arta bilər.

    Utrext yanğınsöndürmə xidmətinin nümayəndəsi partlayış və yanğın faktını təsdiqləyib, hazırda hadisənin səbəblərinin məlum olmadığını qeyd edib.

    Polis hadisənin təfərrüatlarını araşdırır.

    Təhlükəsizlik məqsədilə ərazi mühasirəyə alınıb, şəhərin bir neçə mərkəzi küçəsi bağlanıb. Xilasetmə xidmətləri işlərini davam etdirir.

    Niderland partlayış yanğın
    Взрыв в центре нидерландского Утрехта спровоцировал крупный пожар
    Explosion rocks Dutch city Utrecht

    Son xəbərlər

    20:45

    ATƏT-in baş katibi Ukrayna üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" "Gənclər"ə, "Abşeron" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:24

    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    20:14

    Qeyri-etik davranışlar sərgiləyən Samuel Eto 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    20:13
    Video

    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, iki qadın xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:09

    Cənub Komandanlığı: ABŞ "Veronica" tankerini saxlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto
    Video

    Yasamalda binadakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:58
    Video

    Türkiyədə sosial şəbəkələrdə cinayətkar qrupların təbliği ilə məşğul olan 325 şübhəli saxlanılıb

    Digər
    19:54
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti