​Взрыв прогремел в Бахрейне во время акции протеста, один человек погиб

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Один полицейский убит и еще несколько человек получили ранения в результате взрыва в Манаме, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Взрыв произошел во время акции протеста, в которой принимали участие сотни человек. Демонстранты требовали от властей страны освободить лидера оппозиции Шейха Али Салмана, приговоренного в июне к четырем годам лишения свободы за разжигание ненависти.

Сообщается, что полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ.

В июне 2015 года Шейх Али Салман, генсек главной оппозиционной партии Бахрейна, Национального исламского общества "Аль-Вефак", был приговорён к четырем годам тюрьмы по обвинению в разжигании ненависти, подстрекательстве к неповиновению закону и публичном оскорблении государственных чиновников.

Слушания по апелляционной жалобе на приговор, поданной адвокатами Салмана, как ожидается, начнутся 15 сентября.