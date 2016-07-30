​Взрыв прогремел на блокпосту в Пакистане, погиб один человек

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на блокпосту сил безопасности в пакистанской провинции Синд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере один боец проправительственных военизированных формирований погиб, еще 14 человек получили ранения.

К настоящему времени полиция оцепила место происшествия. Четверо бойцов сил безопасности и восемь гражданских лиц были госпитализированы.

По предварительным данным, злоумышленники закрепили взрывное устройство на велосипеде и оставили его возле блокпоста. Стражи порядка уже задержали двоих подозреваемых.

К настоящему времени ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.