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    ​Взрыв прогремел на блокпосту в Пакистане, погиб один человек

    14 человек получили ранения

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на блокпосту сил безопасности в пакистанской провинции Синд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По меньшей мере один боец проправительственных военизированных формирований погиб, еще 14 человек получили ранения.

    К настоящему времени полиция оцепила место происшествия. Четверо бойцов сил безопасности и восемь гражданских лиц были госпитализированы.

    По предварительным данным, злоумышленники закрепили взрывное устройство на велосипеде и оставили его возле блокпоста. Стражи порядка уже задержали двоих подозреваемых.

    К настоящему времени ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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