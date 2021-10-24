Взрыв газа в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий

Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий.

Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий.

Как передает Report, об этом сообщила китайская газета Global Times .

В материале уточняется, что опубликованном на странице издания в Twitter, местные власти до сих пор не установили точную причину ЧП, унесшего жизни пятерых человек. Среди наиболее вероятных версий - неисправность газопровода и проблема с хранением сжиженного природного газа. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более чем 1,8 тыс. семей, а также владельцам примерно 100 магазинов.

В четверг администрация района Хэпин (центральная часть Шэньяна) проинформировала о погибших и нескольких десятках пострадавших в результате взрыва. Для ликвидации его последствий правительство мобилизовало более 1 тыс. спасателей, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей прочих компетентных ведомств, ответственных за проведение операций при чрезвычайных ситуациях.