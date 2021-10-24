О нас
Report Georgia
Аудио новости

Взрыв газа в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий

Взрыв газа в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий.
Другие страны
24 октября 2021 г. 09:15
Взрыв газа в китайском Шэньяне повредил около 100 зданий

Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий.

Как передает Report, об этом сообщила китайская газета Global Times.

В материале уточняется, что опубликованном на странице издания в Twitter, местные власти до сих пор не установили точную причину ЧП, унесшего жизни пятерых человек. Среди наиболее вероятных версий - неисправность газопровода и проблема с хранением сжиженного природного газа. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более чем 1,8 тыс. семей, а также владельцам примерно 100 магазинов.

В четверг администрация района Хэпин (центральная часть Шэньяна) проинформировала о погибших и нескольких десятках пострадавших в результате взрыва. Для ликвидации его последствий правительство мобилизовало более 1 тыс. спасателей, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей прочих компетентных ведомств, ответственных за проведение операций при чрезвычайных ситуациях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çində partlayış olub, ölən və yaralanan var

Самое важное

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00
Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
ФотоПредседатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
21 октября 2021 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi