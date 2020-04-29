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Взрыв прогремел возле базы спецназа в Кабуле, есть жертвы

Взрыв прогремел возле базы спецназа в Кабуле

Террорист-смертник предпринял попытку нападения на базу спецназа в столице Афганистана. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об  этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник в службах безопасности.

По его данным, атака была совершена в кабульском районе Риш-Хор. 

По информации командования по проведению специальных операций, по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва.

Отмечается, что все погибшие были гражданскими лицами. Еще восемь человек получили ранения.

В командовании возложили ответственность за инцидент на радикальную группировку "Талибан".

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