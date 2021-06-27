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Выросло число жертв обрушения дома в Майами

Выросло число жертв обрушения дома в Майами Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до девяти человек
Другие страны
27 июня 2021 г. 19:32
Выросло число жертв обрушения дома в Майами

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до девяти человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что обрушение жилого дома в городе Майами в американском штате Флорида произошло 24 июня.

Ранее сообщалось о 5 жертвах, количество тех, чья судьба неизвестна, число пропавших без вести составляет 156 человек.

"За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек", - сказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции

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