Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Военно-воздушные силы США намерены в течение ближайших пяти лет приобрести у компании Lockheed Martin около 4,3 тыс. крылатых ракет JASSM-ER дальнего радиуса действия.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, речь идет о поставках, рассчитанных до 2031 финансового года включительно.

    Согласно информации агентства, Пентагон рассчитывает резко увеличить объемы закупок уже со следующего финансового года. Если в текущем году планируется получить 144 ракеты, то в следующем этот показатель может вырасти до 821 единицы. В 2028 году объем поставок, как ожидается, достигнет 900 ракет.

    По данным агентстваэска, американское военное ведомство стремится к тому, чтобы к 2031 году располагать арсеналом в 11 тыс. ракет JASSM-ER.

    Отмечается, что наращивание закупок связано с необходимостью восполнения запасов высокоточного вооружения, израсходованного в ходе военных действий против Ирана.

    Ранее член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан заявил, что за первые четыре недели войны с Ираном американская сторона использовала более 1 тыс. ракет JASSM, что составляет примерно пятую часть общего арсенала этих боеприпасов.

    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

