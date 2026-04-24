ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

Военно-воздушные силы США намерены в течение ближайших пяти лет приобрести у компании Lockheed Martin около 4,3 тыс. крылатых ракет JASSM-ER дальнего радиуса действия.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, речь идет о поставках, рассчитанных до 2031 финансового года включительно.

Согласно информации агентства, Пентагон рассчитывает резко увеличить объемы закупок уже со следующего финансового года. Если в текущем году планируется получить 144 ракеты, то в следующем этот показатель может вырасти до 821 единицы. В 2028 году объем поставок, как ожидается, достигнет 900 ракет.

По данным агентстваэска, американское военное ведомство стремится к тому, чтобы к 2031 году располагать арсеналом в 11 тыс. ракет JASSM-ER.

Отмечается, что наращивание закупок связано с необходимостью восполнения запасов высокоточного вооружения, израсходованного в ходе военных действий против Ирана.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан заявил, что за первые четыре недели войны с Ираном американская сторона использовала более 1 тыс. ракет JASSM, что составляет примерно пятую часть общего арсенала этих боеприпасов.