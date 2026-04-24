    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 JASSM raketi almağı planlaşdırır

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri növbəti beş il ərzində "Lockheed Martin" şirkətindən təxminən 4300 "JASSM-ER" uzunmənzilli qanadlı raket almaq niyyətindədir.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən verdiyi məlumata görə, sözügedən çatdırılmaların 2031-ci maliyyə ilində həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    Agentliyin məlumatına görə, Pentaqon növbəti maliyyə ilindən etibarən satınalma həcmini kəskin şəkildə artırmağı gözləyir. Bu il 144 raketin çatdırılması planlaşdırılsa da, bu rəqəm gələn il 821-ə çata bilər. 2028-ci ildə çatdırılma həcminin 900 raketə çatacağı gözlənilir.

    Belə ki, ABŞ hərbi departamenti 2031-ci ilə qədər 11.000 "JASSM-ER" raketindən ibarət arsenala sahib olmağı hədəfləyir.

    Qeyd olunur ki, alışların artması İrana qarşı hərbi əməliyyatlar zamanı sərf olunan yüksək dəqiqlikli silahların ehtiyatlarının artırılması zərurəti ilə əlaqədardır.

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Son xəbərlər

    01:20

    Tramp İrana qarşı nüvə silahından istifadədən və Hörmüz boğazından danışıb

    Digər ölkələr
    00:55
    Foto

    ABŞ ordusu növbəti beş ildə təxminən 4300 "JASSM" raketi almağı planlaşdırır

    Xarici siyasət
    00:21

    Müctəba Xamenei: İranlıların birliyi ABŞ-ni sarsıdıb

    Region
    00:11

    Zelenski Qafqaz ölkələrinə HHM sahəsində əməkdaşlıq təklif edib

    Digər ölkələr
    23:51

    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:43

    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    Hadisə
    23:35

    İtv-nin baş direktoru vəzifəsinə sənəd qəbulu başlayıb

    Media
    23:24

    Starmer Britaniyada proksi hücumlar təhlükəsinin artdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    23:11

    Şavkat Mirziyoyevə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında məlumat verilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti