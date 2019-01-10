 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали

    ВВС США нанесли удары по объектам действующей в Сомали террористической группировки «Аш-Шабаб»

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ ВВС США нанесли удары по объектам действующей в Сомали террористической группировки «Аш-Шабаб».

    Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщило Африканское командование американских вооруженных сил (AFRICOM).

    Согласно информации, в результате авиаударов вчера в районе Бай были уничтожены шесть членов террористической группировки, а два дня назад, в результате проведённой в районе Багдаад операции, были обезврежены четыре боевика.

    За прошедшую неделю ВС США нанесли по территории Сомали пять авиаударов, в результате которых были убиты 26 террористов.

    Напомним, что 7 января США также уничтожили шесть боевиков «Аш-Шабаб» в Сомали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi