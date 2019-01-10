ВВС США нанесли очередные удары по террористам в Сомали

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ ВВС США нанесли удары по объектам действующей в Сомали террористической группировки «Аш-Шабаб».

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщило Африканское командование американских вооруженных сил (AFRICOM).

Согласно информации, в результате авиаударов вчера в районе Бай были уничтожены шесть членов террористической группировки, а два дня назад, в результате проведённой в районе Багдаад операции, были обезврежены четыре боевика.

За прошедшую неделю ВС США нанесли по территории Сомали пять авиаударов, в результате которых были убиты 26 террористов.

Напомним, что 7 января США также уничтожили шесть боевиков «Аш-Шабаб» в Сомали.