    ВВС Израиля атаковали штабы Хезболлах в Бейруте

    ВВС Израиля при поддержке военной разведки нанесли удар по штабам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте (Ливан).

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По информации, ночью в ходе точечной наземной операции на юге Ливана бойцы боевой группы бригады "Гивати" под командованием 91-й дивизии обнаружили вооруженных боевиков "Хезболлах".

    "Силы уничтожили одного боевика в наземном столкновении. Затем самолет ВВС нанес удар по нескольким боевикам, открывшим огонь по израильским военным. Впоследствии еще трое боевиков были уничтожены танковым огнем", - говорится в заявлении.

    В ЦАХАЛ добавили, что потерь среди израильских военных в ходе ночной атаки по Ливану нет.

