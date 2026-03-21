ВВС Израиля атаковали штабы "Хезболлах" в Бейруте
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 11:45
ВВС Израиля при поддержке военной разведки нанесли удар по штабам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте (Ливан).
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации, ночью в ходе точечной наземной операции на юге Ливана бойцы боевой группы бригады "Гивати" под командованием 91-й дивизии обнаружили вооруженных боевиков "Хезболлах".
"Силы уничтожили одного боевика в наземном столкновении. Затем самолет ВВС нанес удар по нескольким боевикам, открывшим огонь по израильским военным. Впоследствии еще трое боевиков были уничтожены танковым огнем", - говорится в заявлении.
В ЦАХАЛ добавили, что потерь среди израильских военных в ходе ночной атаки по Ливану нет.
Последние новости
