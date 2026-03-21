    İsrail HHQ Beyrutda "Hizbullah"ın qərargahlarına hücum edib

    Digər ölkələr
    • 21 mart, 2026
    • 12:01
    İsrail HHQ Beyrutda Hizbullahın qərargahlarına hücum edib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) hərbi kəşfiyyatın dəstəyi ilə Beyrutda (Livan) "Hizbullah"ın qərargahlarına zərbə endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, gecə saatlarında Livanın cənubunda aparılan quru əməliyyatı zamanı 91-ci diviziyanın komandanlığı altında "Givati" briqadasının döyüşçüləri "Hizbullah"ın silahlılarını aşkar ediblər.

    "Qüvvələrimiz bir nəfəri öldürüblər. Ardınca HHQ təyyarəsi İsrail hərbçilərinə atəş açan bir neçə döyüşçüyə zərbə endirib. Sonradan "Hizbullah"ın daha üç döyüşçüsü tank atəşi ilə öldürülüb", - bəyanatda qeyd olunub.

    Ordudan əlavə edilib ki, İsrail hərbçiləri arasında itki yoxdur.

    Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu
    ВВС Израиля атаковали штабы "Хезболлах" в Бейруте

