Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 км

Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 5 км.

Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 5 км.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за последние три дня он извергался четыре раза.

В понедельник вулкан извергался дважды. Согласно данным местного вулканологического центра, в первый раз столб пепла поднялся на высоту 5 км, во второй - на 2 км.

Извержения не привели к жертвам или ранениям среди населения. Тем не менее, оно вызвало настороженность у простых индонезийцев и местных властей.

"Люди были вынуждены оставить свои дела из-за пепла, который покрыл толстым слоем окрестности, из-за него же утреннее небо стало похожим на ночное", - сказал глава окружного управления по смягчению вулканических угроз в провинции Северная Суматра. Вулканологи добавляют, что в ближайшее время остров ждет еще больше извержений.