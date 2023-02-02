Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе

Сербия осталась без союзников на Западе из-за принципиального отказа от политики антироссийских санкций.

Сербия осталась без союзников на Западе из-за принципиального отказа от политики антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Александр Вучич заявил в четверг в ходе заседания Народной скупщины (однопалатный парламент).

"В современном мире нельзя действовать в одиночку. Когда у нас были самые тяжелые потери и войны, у нас были союзники, - напомнил президент. - Сегодня никто не стал бы воспринимать нас как союзника именно из-за военного конфликта, разворачивающегося сейчас на Украине, и из-за того, что Сербия, руководствуясь ответственной и честной позицией, не ввела санкции против Российской Федерации".

Вучич выразил мнение, что Сербия способна объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на противоборствующие стороны.