Второй тур президентских выборов начался в Перу

Около 12 тыс избирательных участков открылись в воскресенье в Перу, где проходит второй тур выборов президента.
На пост главы государства претендуют представители леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо и правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори. Как уточняет радиостанция, избирательные участки охраняются усиленным нарядами полиции. Ранее сообщалось о привлечении к обеспечению безопасности процесса 61 тыс военнослужащих.
Голосование началось в 07:00 по местному времени (16:00 бакинское время) и завершится в 19:00 (04:00 понедельника).