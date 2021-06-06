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Второй тур президентских выборов начался в Перу

Второй тур президентских выборов начался в Перу Около 12 тыс избирательных участков открылись в воскресенье в Перу, где проходит второй тур выборов президента.
Другие страны
6 июня 2021 г. 17:47
Второй тур президентских выборов начался в Перу

Около 12 тыс избирательных участков открылись в воскресенье в Перу, где проходит второй тур выборов президента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте радиостанция RPP.

На пост главы государства претендуют представители леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо и правой партии "Народная сила" Кейко Фухимори. Как уточняет радиостанция, избирательные участки охраняются усиленным нарядами полиции. Ранее сообщалось о привлечении к обеспечению безопасности процесса 61 тыс военнослужащих.

Голосование началось в 07:00 по местному времени (16:00 бакинское время) и завершится в 19:00 (04:00 понедельника).

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