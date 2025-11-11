ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Крыму

Генеральный штаб ВС Украины сообщил об ударах по Саратовскому НПЗ, а также Морскому нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензин, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др. На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после чего начался сильный пожар.

Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии (Крымский полуостров). "Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе.