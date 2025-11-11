İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ukrayna Saratov neft emalı zavoduna və Krımdakı dəniz neft terminalına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 14:25
    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Saratov neft emalı zavoduna, həmçinin işğal olunmuş Krımda dəniz neft terminalına zərbələr endirildiyi barədə məlumat verib.

    Bu barədə "Report" Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının məlumatına istinadən xəbər verir.

    "Noyabrın 11-i gecə saatlarında Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri Rusiyanın Saratov vilayətindəki Saratov neft emalı zavoduna zərbə endiriblər", - Baş Qərargahdan bildirilib.

    Məlumatda qeyd olunub ki, müəssisə 20-dən çox növdə neft məhsulu - benzin, mazut, dizel yanacağı və s. istehsal edir.

    Bildirilib ki, Neft Emalı Zavodunda partlayışlar olub, daha sonra güclü yanğın başlayıb. Həmçinin, Feodosiyada (Krım yarımadası) "Dəniz Neft Terminalı"na da zərbə endirilib.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi zərbə saratov Neft Emalı Zavodu
    ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Крыму

