Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду американский телеканал NBC.

По сведениям его источников, представители двух стран пока не решили окончательно, где пройдет саммит. В числе вариантов, которые рассматривались, но были отвергнуты по соображениям безопасности, Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. "По словам чиновников, американские официальные лица вместо этого выступают за более нейтральные места, желательно в Европе, в числе предпочтительных вариантов - Швейцария", - отмечается в публикации.