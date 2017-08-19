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    Все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы

    Речь идет о Юнесе Абуйаакубе, Муссе Укабире, Саиде Алаа и Мохаммеде Хичами

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы.

    Как передает Report, об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в спецслужбах.

    Речь идет о Юнесе Абуйаакубе, Муссе Укабире, Саиде Алаа и Мохаммеде Хичами. Последние трое, как ранее сообщала газета, были ликвидированы после теракта в Камбрильсе.

    В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло ИГ. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 119 пострадали.

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