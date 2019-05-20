​Все министры из Австрийской партии свободы покинут правительство

Все министры из правой Австрийской партии свободы (АПС) покинут правительство после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке главы МВД Херберта Кикля.

Как передает Report, об этом сообщаетавстрийское издание Kurier.

Ранее в понедельник Курц предложил освободить от должностных обязанностей главу МВД Херберта Кикля из Австрийской партии свободы, работу в коалиции с которой канцлер завершил в субботу на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера и лидера партии.