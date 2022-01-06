Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану.

Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу департамента полиции.

"Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану", - об этом заявил начальник департамента полиции Ержан Саденов.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.