Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану.
Как передает Report, об этом сообщает
"Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану", - об этом заявил начальник департамента полиции Ержан Саденов.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.