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Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану.
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6 января 2022 г. 07:51
Все административные здания в Нур-Султане взяты под усиленную охрану

Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу департамента полиции.

"Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану", - об этом заявил начальник департамента полиции Ержан Саденов.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Nur-Sultanda inzibati binaların mühafizəsi gücləndirilib, aviareyslər təxirə salınıb

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