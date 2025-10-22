ВС США в Тихом океане ударили по лодке, перевозившей наркотики

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Американские вооруженные силы нанесли в Тихом океане удар по очередной лодке, использовавшейся для доставки наркотиков в США.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

    По ее данным, на борту лодки находились два или три человека, которые, вероятно, погибли. Телекомпания подчеркивает, что это уже восьмая лодка, уничтоженная ВС США под эгидой борьбы с наркотрафиком, при этом ранее удары наносились в южной части Карибского бассейна.

    Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по его версии, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

