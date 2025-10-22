İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 21:43
    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Amerika ordusu Sakit Okeanda ABŞ-yə narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə edilən daha bir sualtı qayığa zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CBS telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qayıqda iki və ya üç nəfər olub, onların öldüyü ehtimal edilir.

    Bildirilir ki, bu, ABŞ ordusunun narkotik ticarəti ilə mübarizə çərçivəsində məhv etdiyi səkkizinci qayıqdır və əvvəlki zərbələr Karib dənizinin cənubuna endirilib.

    Vaşinqton Venesuela hakimiyyətini narkotik qaçaqmalçılığı ilə kifayət qədər mübarizə aparmamaqda ittiham edir. ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışında ordusunun Nikolas Maduronun rəhbərlik etdiyi Venesuela narkotik kartelləri ilə əlaqəli olduğuna inandığı qayıqlara hücumu davam etdirəcəyini bildirib.

    ABŞ sualtı qayıq narkotik
    ВС США в Тихом океане ударили по лодке, перевозившей наркотики

    Son xəbərlər

    22:00

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Rəqib komandaya zəif olmadığımızı sübut etməyə çalışdıq"

    Komanda
    22:00

    Fransa SQ-nin Baş Qərargah rəisi orduya Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmaq tapşırığı verib

    Digər ölkələr
    21:50
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Atletik" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    21:43

    ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik kartelinə aid sualtı qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    21:25

    İsveç Müdafiə Nazirliyi: Ukrayna üçün "Gripen E" qırıcılarının maliyyələşdirmə variantlarını nəzərdən keçiririk - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:11

    Serbiya parlamenti yaxınlığındakı atışma adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:07

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    20:57

    "Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında Fransa təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Futbol
    20:49

    Bakıda Avrasiya Françayzinq Forumu keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti