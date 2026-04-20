    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

    Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Тихом океане.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

    Согласно информации, в результате атаки были убиты три человека.

    "По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 19 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в Карибском море и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в публикации.

