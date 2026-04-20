    ABŞ Karib dənizində narkotik ticarətçilərinin gəmisinə zərbə endirib, ölənlər var

    • 20 aprel, 2026
    • 06:37
    ABŞ Karib dənizində narkotik ticarətçilərinin gəmisinə zərbə endirib, ölənlər var

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanda narkotik daşımaq üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı (SOUTHCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində üç nəfər öldürülüb.

    "SOUTHCOM" komandanı Frensis Donovanın rəhbərliyi altında "Cənub nizəsi" Birləşmiş Operativ Qrupu aprelin 19-da gəmiyə zərbə endirib. Kəşfiyyat gəminin Karib dənizində məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutları ilə getdiyini və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqləyib", - məlumatda bildirilir.

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

    10:05

    Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunub

    10:03

    Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edir

    10:00
    Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıb

    09:53

    Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib

    09:52

    "Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıb

    09:43

    Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiri

    09:41
    Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcək

    09:37

    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    09:28

    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

