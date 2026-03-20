ВС России обстреляли Запорожье: есть погибшие и пострадавшие

Вооруженные Силы России совершили более 800 обстрелов по 40 населенным пунктам Запорожской области Украины, в результате чего три человека погибли и еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем телеграм-канале.

"Три человека погибли, четверо ранены, в том числе один ребенок, в результате атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы. Всего за сутки РФ нанесла 864 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области", - написал Федоров.