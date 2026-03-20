    Rusiya Silahlı Qüvvələri Zaporojyeni atəşə tutub: ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 09:55
    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 40 yaşayış məntəqəsinə 800-dən çox zərbə vurub, nəticədə üç nəfər həlak olub, dörd nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov öz Teleqram kanalında bildirib.

    "Zaporojye və vilayətin Zaporojye, Poloqi rayonlarına hücumlar nəticəsində üç nəfər həlak olub, dörd nəfər, o cümlədən bir uşaq yaralanıb. Ümumilikdə sutka ərzində RF Zaporojye vilayətinin 40 yaşayış məntəqəsinə 864 zərbə endirib", - Fedorov yazıb.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    ВС России обстреляли Запорожье: есть погибшие и пострадавшие

