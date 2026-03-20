ВС России атаковали Сумскую область Украины: есть погибшие и пострадавшие

За последние сутки в результате атак Вооруженных сил России на Сумскую область Украины погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Трое погибших мужчин и 13 раненых разного возраста - таковы последствия обстрелов Сумской области за последние сутки", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, под ударами оказались ряд населенных пунктов региона. В ходе атак применялись управляемые авиабомбы и беспилотники.

На местах работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.