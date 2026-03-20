Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətinə hücum edib, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 10:56
Son sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Sumı vilayətinə hücumları nəticəsində 3 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Milli Polisindən bildirilib.
"Son sutka ərzində Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb", - məlumatda vurğulanıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, regionun bir sıra yaşayış məntəqələri zərbələrə məruz qalıb. Hücumlar zamanı aviabombalardan və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilib.
Bildirilib ki, ərazilərdə istintaq-əməliyyat qrupları, kriminalistlər və s. fəaliyyət göstərirlər.
