ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабжения

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 10:57
    Украина сбила десятки российских беспилотников, выпущенных по разным районам страны.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ВВС Украины.

    "По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях", - говорится в сообщении.

    Также СМИ сообщают, что в результате атак дронов по Одессе в городе зафиксированы проблемы с электро- и водоснабжением. В результате атак пострадал один человек.

