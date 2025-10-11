ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабжения
- 11 октября, 2025
- 10:57
Украина сбила десятки российских беспилотников, выпущенных по разным районам страны.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ВВС Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях", - говорится в сообщении.
Также СМИ сообщают, что в результате атак дронов по Одессе в городе зафиксированы проблемы с электро- и водоснабжением. В результате атак пострадал один человек.
