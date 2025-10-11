ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабжения

Украина сбила десятки российских беспилотников, выпущенных по разным районам страны.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на ВВС Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях", - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают, что в результате атак дронов по Одессе в городе зафиксированы проблемы с электро- и водоснабжением. В результате атак пострадал один человек.