    Rusiya Ukraynaya onlarla dron buraxıb, Odessa elektriksiz qalıb

    • 11 oktyabr, 2025
    • 11:11
    Rusiya Ukraynaya onlarla dron buraxıb, Odessa elektriksiz qalıb

    Ukrayna ölkənin müxtəlif rayonlarına buraxılmış Rusiyaya məxsus onlarla pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.

    "İlkin məlumatlara görə, hava hücumundan müdafiə tərəfindən ölkənin şimalında, cənubunda və şərqində "Shahed", "Gerbera" tipli və digər növ dronlardan ibarət 54 düşmən PUA-sı vurulub", - məlumatda bildirilib.

    Eyni zamanda, KİV Odessaya dron hücumları nəticəsində şəhərdə elektrik və su təchizatı ilə bağlı problemlərin qeydə alındığını yazıb.

    Hücumlar nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi PUA Odessa
    ВС РФ выпустили десятки дронов по Украине, Одесса осталась без электроснабжения

