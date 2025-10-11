Rusiya Ukraynaya onlarla dron buraxıb, Odessa elektriksiz qalıb
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 11:11
Ukrayna ölkənin müxtəlif rayonlarına buraxılmış Rusiyaya məxsus onlarla pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.
"İlkin məlumatlara görə, hava hücumundan müdafiə tərəfindən ölkənin şimalında, cənubunda və şərqində "Shahed", "Gerbera" tipli və digər növ dronlardan ibarət 54 düşmən PUA-sı vurulub", - məlumatda bildirilib.
Eyni zamanda, KİV Odessaya dron hücumları nəticəsində şəhərdə elektrik və su təchizatı ilə bağlı problemlərin qeydə alındığını yazıb.
Hücumlar nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.
Son xəbərlər
12:17
Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilirTurizm
12:01
İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcəkFutbol
12:01
Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilibMədəniyyət siyasəti
11:48
Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edibBiznes
11:38
Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunubHadisə
11:33
Foto
AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbİKT
11:32
Foto
Salyanda qəzalı vəziyyətə düşən 111 yaşlı məscid təmir olunacaqDin
11:28
Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar varRegion
11:14