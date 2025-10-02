ВС РФ ударили по Херсонской области: двое погибли, есть раненые
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 10:23
В результате российских обстрелов по Херсонской области (Украина) погибло два человека, еще четыре пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской области Александра Прокудина.
По его словам, ВС РФ наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, он сообщил о повреждении одного многоэтажного и десяти частных домов.
Последние новости
11:31
III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтонуИндивидуальные
11:27
Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войныДругие страны
11:27
Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в КопенгагенеДругие страны
11:25
III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
11:22
МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школыВ регионе
11:19
Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменовИндивидуальные
11:16
Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООНВнешняя политика
11:11
Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежищаДругие страны
11:11