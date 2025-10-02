ВС РФ ударили по Херсонской области: двое погибли, есть раненые

В результате российских обстрелов по Херсонской области (Украина) погибло два человека, еще четыре пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской области Александра Прокудина.

По его словам, ВС РФ наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, он сообщил о повреждении одного многоэтажного и десяти частных домов.