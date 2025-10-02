İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Rusiya Xersona zərbə endirib, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:44
    Rusiya Xersona zərbə endirib, ölən və yaralılar var

    Xerson vilayətinə (Ukrayna) Rusiyanın hqcumu nəticəsində iki nəfər ölüb, daha dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xerson vilayətinin rəhbəri Aleksandr Prokudin "İnterfaks-Ukrayna" agentliyinə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya vilayətin yaşayış məntəqələrinin yaşayış məhəllələrinə zərbələr endirib. Xüsusilə, o bir çoxmərtəbəli və on fərdi evin zədələndiyini bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xerson
