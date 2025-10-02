Rusiya Xersona zərbə endirib, ölən və yaralılar var
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 10:44
Xerson vilayətinə (Ukrayna) Rusiyanın hqcumu nəticəsində iki nəfər ölüb, daha dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xerson vilayətinin rəhbəri Aleksandr Prokudin "İnterfaks-Ukrayna" agentliyinə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya vilayətin yaşayış məntəqələrinin yaşayış məhəllələrinə zərbələr endirib. Xüsusilə, o bir çoxmərtəbəli və on fərdi evin zədələndiyini bildirib.
