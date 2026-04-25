    ВС Мали ликвидировали 80 атаковавших позиции армии боевиков

    Вооруженные силы Мали уничтожили в течение дня не менее 80 боевиков, атаковавших ряд позиций правительственных войск по стране.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель Армии Мали Сулейман Дембеле по национальному телевидению.

    Согласно информации, в ходе операции ликвидированы не менее 80 боевиков, их вооружение и транспортные средства.

    "Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны", - сказал Дембеле.

    Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что все атаки боевиков были отбиты и власти полностью контролируют ситуацию по всей стране.

    Ранее сообщалось, что рядом с главной военной базой Мали - "Кати", расположенной недалеко от столицы Бамако, прогремели взрывы. Позднее председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юссуф резко осудил атаки боевиков Бамако и ряд других регионов страны.

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

