Афросоюз осудил атаки боевиков на Бамако и другие регионы Мали

Африканский союз решительно осудил атаки боевиков на столицу Мали Бамако и ряд других регионов страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении председателя Комиссии Африканский союз Махмуд Али Юссуф.

По его словам, Афросоюз "с глубокой обеспокоенностью следит за сообщениями об атаках в Мали" и "решительно осуждает действия, которые подвергают гражданское население значительной опасности".

Юсуф также подтвердил "непоколебимую приверженность" организации обеспечению мира, безопасности, эффективного управления и стабильности в Мали.

Отмечается, что утром в субботу были предприняты скоординированные атаки на позиции правительственных войск в нескольких регионах страны, включая столицу Бамако. Бои произошли в районе международного аэропорта, на крупнейшей армейской базе Кати, расположенной в 17 км от центра столицы, а также в городах Гао, Кидаль и Севаре.

Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил, что правительственные войска ведут операции по ликвидации нападавших.

Ответственность за атаки взяла на себя повстанческая группировка Фронт освобождения Азавада.