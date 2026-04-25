    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtı Bamakoya və ölkənin bir sıra digər bölgələrinə hücumlarını qətiyyətlə pisləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusufun bəyanatında bildirilib.

    Onun sözlərinə görə, Afrika İttifaqı Malidəki hücumlar barədə məlumatları dərin narahatlıqla izləyir və mülki əhalini ciddi təhlükəyə atan hərəkətləri qətiyyətlə pisləyir.

    Yusuf həmçinin təşkilatın Malidə sülhün, təhlükəsizliyin, effektiv idarəetmənin və sabitliyin təmin edilməsinə sarsılmaz sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.

    Şənbə səhəri paytaxt Bamako da daxil olmaqla ölkənin bir neçə bölgəsində hökumət qoşunlarının mövqelərinə koordinasiyalı hücumların təşkil edildiyi qeyd olunur. Döyüşlər beynəlxalq hava limanının yaxınlığında, paytaxtın mərkəzindən 17 kilometr aralıda yerləşən Katidəki ən böyük ordu bazasında, eləcə də Qao, Kidal və Sevare şəhərlərində baş verib.

    Mali Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı hökumət qüvvələrinin hücumçuları məhv etmək üçün əməliyyatlar apardığını bildirib.

    Hücumlara görə məsuliyyəti üsyançı "Azavad Azadlıq Cəbhəsi" qruplaşması üzərinə götürüb.

    Афросоюз осудил атаки боевиков на Бамако и другие регионы Мали

    Son xəbərlər

    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:21

    Tramp Uitkoff və Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    20:03
    Video

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti