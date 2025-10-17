Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    • 17 октября, 2025
    • 17:59
    Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН с момента установления режима прекращения огня нарастила поставки продовольствия в сектор Газа до 560 тонн в день. Но их пока недостаточно, чтобы закрыть потребности всех нуждающихся жителей палестинского анклава.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель программы Абир Этефа на брифинге в Женеве.

    "Ежедневно доставляя порядка 560 тонн [в Газу], мы все еще находимся ниже [целевого показателя], который нам необходим", - сказала она.

    По ее словам, с момента вступления в силу режима прекращения огня по 15 октября в палестинский анклав прибыло порядка 230 грузовиков с порядка 2 800 тоннами продовольствия. Поставки осуществляются через КПП "Керем-Шалом" и "Кисуфим" на юге и в центральной части анклава.

