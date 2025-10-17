İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:28
    BMT Qəzzaya ərzaq tədarükünü 560 tona qədər artırıb

    BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Qəzza zolağına gündəlik ərzaq tədarükünü 560 tona qədər artırıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu proqramın nümayəndəsi Abir Etefa Cenevrədə keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Qəzzaya gündəlik təqribən 560 ton ərzaq çatdırmağımıza baxmayaraq, hələ də bizə lazım olan hədəf göstəricisindən aşağıdayıq", - o qeyd edib.

    Nümayəndənin sözlərinə görə, atəşkəs rejiminin qüvvəyə mindiyi vaxtdan oktyabrın 15-nə qədər Fələstin anklavına təxminən 2 800 ton ərzağın yükləndiyi 230-a yaxın yük maşını gəlib. Ərzaq Qəzzanın cənub və mərkəzi hissələrindəki "Kerem-Şalom" və "Kisufim" keçid məntəqələri vasitəsilə çatdırılır.

