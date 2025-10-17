BMT Qəzzaya ərzaq tədarükünü 560 tona qədər artırıb
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 18:28
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Qəzza zolağına gündəlik ərzaq tədarükünü 560 tona qədər artırıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu proqramın nümayəndəsi Abir Etefa Cenevrədə keçirilən brifinqdə bildirib.
"Qəzzaya gündəlik təqribən 560 ton ərzaq çatdırmağımıza baxmayaraq, hələ də bizə lazım olan hədəf göstəricisindən aşağıdayıq", - o qeyd edib.
Nümayəndənin sözlərinə görə, atəşkəs rejiminin qüvvəyə mindiyi vaxtdan oktyabrın 15-nə qədər Fələstin anklavına təxminən 2 800 ton ərzağın yükləndiyi 230-a yaxın yük maşını gəlib. Ərzaq Qəzzanın cənub və mərkəzi hissələrindəki "Kerem-Şalom" və "Kisufim" keçid məntəqələri vasitəsilə çatdırılır.
Son xəbərlər
19:34
Azərbaycan gələn il 3 milyard manata qədər dövlət zəmanət verəcəkMaliyyə
19:31
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşübXarici siyasət
19:29
Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldırMaliyyə
19:23
Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölübHadisə
19:22
İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılırMaliyyə
19:19
Foto
Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilibTurizm
19:18
Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılırMaliyyə
19:15
Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaqMaliyyə
19:09