Впервые в истории Швеции премьером избрали женщину

Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства.

Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства.

Как передает Report, она стала первой женщиной-премьером в истории страны.

Отметим, что премьер-министр Стефан Лёвен 28 июня этого года объявил о своей отставке. Он принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о формировании нового правительства.

Несколькими днями ранее парламент впервые в истории королевства вынес премьер-министру вотум недоверия. Из 349 депутатов 181 человек проголосовал за отставку Лёвена, занимающего пост главы правительства с 2014 года.