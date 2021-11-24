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Впервые в истории Швеции премьером избрали женщину

Впервые в истории Швеции премьером избрали женщину Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 13:16
Впервые в истории Швеции премьером избрали женщину

Парламент Швеции избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон главой правительства.

Как передает Report, она стала первой женщиной-премьером в истории страны.

Отметим, что премьер-министр Стефан Лёвен 28 июня этого года объявил о своей отставке. Он принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о формировании нового правительства.

Несколькими днями ранее парламент впервые в истории королевства вынес премьер-министру вотум недоверия. Из 349 депутатов 181 человек проголосовал за отставку Лёвена, занимающего пост главы правительства с 2014 года.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə qadın ilk dəfə Baş nazir seçilib
Версия на английском языке Swedish parliament elects first-ever female PM

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